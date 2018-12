Wind Tre illustra le offerte All Inclusive Limited Edition 30 e All-In Special Edition

Più facile acquistare un Samsung Galaxy S9 con TIM - Vodafone e Wind Tre dal 18 dicembre : Arrivano alcune novità molto importanti per tutti coloro che da tempo stanno valutando la possibilità di acquistare un Samsung Galaxy S9 attraverso operatori come TIM, Vodafone e Wind Tre. Non tutti, infatti, intendono procedere con la variante no brand e per venire incontro a questa particolare esigenza, la divisione italiana da oggi 18 dicembre consentirà a tutti di seguire anche questa strada. Come? Semplicemente aggiungendo questi modelli al ...

Futuro colosso Wind Tre nel fisso e mobile? Acquisto Fastweb più vicino : Non è affatto più solo utopia la possibilità che Wind Tre acquisiscano Fastweb dalla proprietà svizzera Swisscom. Dell'eventualità già avevamo parlato nelle scorse settimane ma ora , secondo alcune indiscrezioni riportate da "Il Giornale" sarebbero in corso i primi incontri tra i vertici delle due aziende per misurare la fattibilità del "matrimonio". Come pure riportato nel recente passato. Swisscom non ritiene più proficuo investire in ...

Wind Tre e Fastweb - all’orizzonte si profila una nuova fusione : Secondo alcune indiscrezioni sarebbero i corso le prime analisi da parte di alcune banche per studiare la fattibilità dell'acquisizione di Fastweb da parte di Wind Tre. L'articolo Wind Tre e Fastweb, all’orizzonte si profila una nuova fusione proviene da TuttoAndroid.

False rimodulazioni Vodafone - TIM e Wind Tre di fine 2018? Unione Consumatori denuncia il trucco del si : Siamo al cospetto di una vera e propria truffa organizzata in riferimento alle rimodulazioni Vodafone, TIM, Wind Tre o presunte tali. Già nella giornata di ieri avevamo segnalato come, per l'operatore rosso, fosse in corso una vera e propria campagna di denigrazione in cui si faceva riferimento ad aumenti contrattuali unilaterali senza spiegazioni ma pure del tutto falsi. Ora ci tocca approfondire la questione, chiarendo subito che anche TIM e ...

Resuscitano i Samsung Galaxy S7 Wind e Tre il 14 dicembre : doppio aggiornamento disponibile : Un fine settimana ricco di novità quello che ci apprestiamo a vivere in Italia grazie al Samsung Galaxy S7. Per una volta, infatti, è possibile concentrarsi su varianti dello smartphone che spesso e volentieri vengono snobbate dal produttore coreano, vale a dire quelle brandizzate Wind e Tre, considerando il fatto che da oggi 14 dicembre risulta essere in distribuzione l'aggiornamento di dicembre e novembre. Proviamo dunque a raccogliere alcune ...

Wind Tre accontenta i già clienti e tenta gli ex con tante offerte telefoniche e smartphone scontati a rate : Wind Tre tenta vecchi e nuovi clienti con varie offerte telefoniche interessanti proposte tramite campagne SMS e non soltanto. SI va da tanti giga in offerta per arrivare fino a promozioni dedicate ai già clienti come la Telefono Incluso per Huawei P20 e Huawei P20 Lite. L'articolo Wind Tre accontenta i già clienti e tenta gli ex con tante offerte telefoniche e smartphone scontati a rate proviene da TuttoAndroid.

Offerte passa a TIM - VODAFONE - Wind e TRE di DICEMBRE 2018 : In questo video ho raccolto per voi le principali Offerte mobile di DICEMBRE 2018 degli operatori. Se non lo sapete, abbiamo un comparatore di tariffe aggiornato in tempo reale dove trovate tutte le Offerte del leggi di più...

A che punto siamo con il modem libero Vodafone - TIM - Wind Tre e Tiscali : prime guide alla configurazione : Dallo scorso 1 dicembre è in vigore la delibera AGCOM n.348/18/CONS per il modem libero. In parole semplici, tutti i clienti Vodafone, TIM, Wind Tre, Tiscali o di altro operatore, possono beneficiare del servizio di connessione di rete ma non per forza di cose devono acquistare, a rate o in una soluzione unica, il router del brand di riferimento. Nessuna imposizione dunque e spazio all'iniziativa personale e autonoma. Ma a che punto siamo per ...

Migliori offerte telefoniche di TIM - Vodafone - Iliad - Wind e Tre : Le Migliori offerte telefoniche sono difficili da determinare perché i più importanti operatori telefonici italiani, cioè Vodafone, TIM, Iliad, Wind e Tre, mettono a […] L'articolo Migliori offerte telefoniche di TIM, Vodafone, Iliad, Wind e Tre proviene da TuttoAndroid.

Iliad Italia non fa più paura? Wind Tre convinta ma è troppo presto per cantare vittoria : C'è qualcuno che ritiene la rivoluzione Iliad Italia del tutto conclusa o quasi. Non una voce a caso ma a considerare la parabola del quarto vettore nostrano in declino è niente di meno che Wind Tre i cui vertici pensano di non dover temere più la concorrenza del vettore: almeno non come nell'immediato passato. Come sottolineano i colleghi di UpGo.news, nell'ultima convention interna Wind Tre appunto, sarebbe stata mostrata una slide con ...

Grandi affari per le SIM con numeri facili in vendita su eBay : quotazioni Vodafone - TIM - Wind - Tre e Iliad : C'è un nuovo business online, quello della vendita delle SIM con numeri facili, in particolar modo su eBay. In una recentissima inchiesta del Corriere della Sera, si pone l'accento sulle transazioni di schede associate a recapiti rari, ossia semplici da ricordare magari per un'azienda o un profilo professionale, perché con la successione di numeri identici o consecutivi. Abbiamo dunque effettuato un'analisi degli annunci presenti sul noto ...

Wind offre 40 GB a 4 - 99 euro al mese - Tre rilancia fino a 50 GB a 6 - 99 euro : Wind e Tre tentano alcuni ex clienti, oltre ai clienti Iliad e degli operatori virtuali, con offerte che includono 30, 40 o 50 GB e prezzi che partono da 4,99 euro. L'articolo Wind offre 40 GB a 4,99 euro al mese, Tre rilancia fino a 50 GB a 6,99 euro proviene da TuttoAndroid.

Mazzata finale TIM - Vodafone - Wind Tre : persi 302 milioni - Iliad sorride : Le perdite subite da TIM, Vodafone, Wind Tre dopo l'arrivo in Italia di Iliad ammontano a circa 302 milioni di euro. Come riportato da 'UniversoFree.com' sulla base di un'analisi condotta da 'Il Sole 24 Ore' tra il Q3 2018 ed il corrispettivo del 2017, la situazione non sta di certo sorridendo ai tre big della telefonia mobile. Dopo aver condiviso con voi i dati singoli dei mancati ricavi relativi ai gestori sopra menzionati, ecco il quadro ...

Scappatoia sul rimborso per fatturazione a 28 giorni da TIM - Vodafone e Wind Tre? Rischio ex clienti a secco : Si torna a parlare di rimborso per fatturazione a 28 giorni praticata dai principali operatori TIM, Vodafone, Wind Tre ma anche da Fastweb e altri vettori mobili virtuali per gran parte del 2017. La pratica commerciale è stata dichiarata come scorretta secondo delibera n. 269/18/CONS dell'AGCOM: quest'ultima stabiliva pure la necessità di un risarcimento ai clienti che avevano subito un aggravio della loro spesa telefonica ma proprio in merito a ...