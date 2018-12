Manovra | buche Roma | stop all' emendamento per farle riparare dall' esercito

Manovra - stop commissione Bilancio all'esercito per le buche di Roma : stop della commissione Bilancio del Senato all'emendamento 1.2827, che prevede risorse per la riparazione delle buche di Roma con l'ausilio del Genio militare. L'emendamento, a quanto si apprende, è ...

Manovra - stop all'emendamento per la riparazione delle buche di Roma : stop della commissione Bilancio del Senato alle risorse per la riparazione delle buche di Roma. È stato infatti dichiarato inammissibile l'emendamento 1.2827 che prevedeva lo stanziamento di risorse per riparare per riparare le strade della Capitale con l'ausilio del genio militare. Tuttavia, a quanto si apprende, governo e maggioranza sono al lavoro per la presentazione di una riformulazione del testo.L'emendamento stabiliva - scrive Il ...

Manovra - stop commissione Bilancio all'esercito per le buche di Roma : stop della commissione Bilancio del Senato all'emendamento 1.2827, che prevede risorse per la riparazione delle buche di Roma con l'ausilio del Genio militare. L'emendamento, a quanto si...

Manovra - all'emendamento per la riparazione delle buche di Roma : Stop della commissione Bilancio del Senato alle risorse per la riparazione delle buche di Roma. È stato infatti dichiarato inammissibile l'emendamento 1.2827 che prevedeva lo stanziamento di risorse per riparare per riparare le strade della Capitale con l'ausilio del genio militare. Tuttavia, a quanto si apprende, governo e maggioranza sono al lavoro per la presentazione di una riformulazione del testo.L'emendamento stabiliva - scrive Il ...

Buche Roma - il governo manda l’esercito. Emendamento in Manovra : il Comune compra il bitume - il Genio rifà le strade : Il Comune compra il bitume, ma poi le strade le rifà l’Esercito. È l’accordo trovato tra governo e Campidoglio per risolvere il problema delle Buche a Roma. Una novità assoluta in Italia che prevederà l’utilizzo del Genio militare e delle sue tecnologie per arrivare all’obiettivo di un risanamento completo delle strade della Capitale. Il piano è contenuto in un Emendamento inserito nella manovra, riporta Il Messaggero, ...

Manovra - le buche a Roma saranno riparate dall'esercito : 240 milioni per 200 chilometri di strade : Inizialmente, il primo cittadino della Capitale aveva richiesto al governo 180 milioni ma il provvedimento venne cassato dal ministro dell'Economia Giovanni Tria e dalla sottosegretaria M5s Laura ...

Esercito contro le buche di Roma. Il piano in un emendamento alla Manovra - stanziati 240 milioni : Ora chi lo dirà a Gianni Alemanno, l'ex sindaco di Roma canzonato da una riuscitissima imitazione mentre invocava l'Esercito per spalare la neve nella Capitale? Sì perché alle buche eterne della Città eterna guidata da Virginia Raggi ci penseranno proprio le forze armate. L'accordo è stretto lungo un'asse di comando dei 5 Stelle ed è contenuto in un emendamento alla manovra approvato al Senato. ...

Manovra - trovati i fondi per deficit/Pil a 2 - 04% : tassa solo su auto extra-lusso e Suv - fondi per metro e buche di Roma : Le coperture ci sono per arrivare al 2,04% del rapporto deficit/Pil offerto all'Europa per evitare la procedura di infrazione. È quanto assicurano fonti di Palazzo Chigi, riguardo ad...

Manovra - trovati i fondi per deficit/Pil a 2 - 04% : tassa solo su auto extra-lusso e Suv - fondi per metro e buche di Roma : Le coperture ci sono per arrivare al 2,04% del rapporto deficit/Pil offerto all'Europa per evitare la procedura di infrazione. È quanto assicurano fonti di Palazzo Chigi, riguardo ad...

Manovra : proposte M5S da buche a vitalizi - mancano pensioni d'oro : Roma, 13 dic., askanews, - Dalle risorse per far fronte all'emergenza delle buche di Roma al taglio dei vitalizi e delle pensioni per chi ha ricoperto la carica di presidente, consigliere o assessore ...

Manovra : proposte M5S da buche a vitalizi - mancano pensioni d'oro : Roma, 13 dic. , askanews, - Dalle risorse per far fronte all'emergenza delle buche di Roma al taglio dei vitalizi e delle pensioni per chi ha ricoperto la carica di presidente, consigliere o assessore ...

Manovra - proposta M5S : 250 mln in 5 anni per tappare buche Roma : Roma, 16 nov., askanews, - Finanziare con 50 milioni di euro annui per cinque anni il 'rifacimento profondo della piattaforma stradale e della manutenzione del verde pubblico di Roma'. A chiederlo un ...

Manovra - Raggi : ‘Tria ha tolto 180 milioni per le buche di Roma. Sono arrabbiata - il ministro fa un torto a tutti i romani’ : “Nell’attuale Manovra il ministro Tria avrebbe tolto 180 milioni di euro destinati proprio alla cura e a, come dire, alle strade di Roma”. Il j’accuse contro il titolare del ministero dell’Economia porta la firma di Virginia Raggi. Ai microfoni di W l’Italia – Oggi e domani, il programma di approfondimento condotto da Gerardo Greco, la sindaca della Capitale attacca: “Penso che se Tria continua in questa ...

Ecco la Manovra : tutte le misure. Pensioni d'oro in stand by - niente fondi per le buche di Roma : Pensioni d'oro in stand by, niente soldi per le buche di Roma, arriva la centrale investimenti mentre è giallo sui fondi famiglia. Ci sono invece i fondi, 16 miliardi nel 2019, per le due misure ...