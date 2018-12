Manovra | all' emendamento per la riparazione delle buche di Roma

Manovra - si tratta ancora con la Ue sul deficit strutturale. Sul tavolo spese eccezionali e crescita in rallentamento : Roma e Bruxelles non hanno ancora trovato un accordo che consenta di evitare la procedura di infrazione per debito eccessivo. Se la trattativa con la Ue va per le lunghe nonostante il dietrofront del governo sul deficit/pil, è perché al centro del negoziato non c’è l’indebitamento nominale ma quello strutturale. Cioè la differenza tra entrate e spese dello Stato al netto del ciclo economico e delle misure una tantum legate a ...

Manovra - l'Ue chiede altri tagli all'Italia : "Servono ancora tre miliardi" : Per l' Europa mancano all'appello ancora tre miliardi. Di fatto dopo l'invio dello schema della Manovra con le correzioni apportate dall'esecutivo, a quanto pare la situazione versa ancora in una fase ...

L'incertezza e la retromarcia : con la nuova Manovra crescita giù allo 0 - 5% : Perché questo rallentamento davanti al paese? Per il mix di una incertezza durata sei mesi, che ha fatto salire gli spread e frenato il passo all'economia. Cui si aggiunge ora la necessità di ...

Manovra - ancora un rinvio in Senato : Commissione posticipata alle 12 : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Giuseppe Conte - il blitz fallito sulla Manovra e la voce : sfottuto dalla Lega? : ... sempre secondo il quotidiano di Torino, ' trapela con un certo sarcasmo la convinzione che il premier stia testando sul palcoscenico internazionale la propria futura carriera politica'. Un modo, ...

Manovra : Moscovici - al lavoro senza sosta per evitare sanzioni all'Italia : "Sto lavorando per evitare sanzioni sulla Manovra". Lo ha detto il commissario europeo per l'economia, Pierre Moscovici, intervistato dall'emittente radiofonica francese Rtl. "L'Unione Europea - ha sostenuto - sta tentando di trovare la soluzione per evitare sanzioni. Sono fiducioso". "Stiamo lavorando senza sosta per fare in modo che l'Italia realizzi le politiche che desidera ...

Manovra - le buche a Roma saranno riparate dall'esercito : 240 milioni per 200 chilometri di strade : Inizialmente, il primo cittadino della Capitale aveva richiesto al governo 180 milioni ma il provvedimento venne cassato dal ministro dell'Economia Giovanni Tria e dalla sottosegretaria M5s Laura ...

Esercito contro le buche di Roma. Il piano in un emendamento alla Manovra - stanziati 240 milioni : Ora chi lo dirà a Gianni Alemanno, l'ex sindaco di Roma canzonato da una riuscitissima imitazione mentre invocava l'Esercito per spalare la neve nella Capitale? Sì perché alle buche eterne della Città eterna guidata da Virginia Raggi ci penseranno proprio le forze armate. L'accordo è stretto lungo un'asse di comando dei 5 Stelle ed è contenuto in un emendamento alla manovra approvato al Senato. ...

All’Europa i risparmi non bastano. Trattativa a oltranza sulla Manovra : Doveva essere la giornata del lieto fine tra Roma e Bruxelles, o almeno questa era stata la promessa del presidente del Consiglio. E invece sono state altre 24 ore di passione, tanto è vero che dalla Commissione europea non si è acceso il “verde” e l’atteso via libera informale alla manovra finanziaria è slittato di nuovo. Certo, il traguardo è vic...

Manovra - UE CONCEDE TEMPO ALL'ITALIA/ Accordo Conte-Salvini-Di Maio : "2 miliardi in meno per Quota 100" : toMANOVRA Economica, vertice Governo: Conte, Salvini, Di Maio, Tria 'ok coperture' su Reddito, Quota 100, Ecotassa. Salta testo in Commissione

Dalle pensioni agli stabilimenti balneari Tutte le ultime novità della Manovra Bonus 18enni - il ministro : non solo libri : Prorogato (ma in versione soft) il blocco dell’adeguamento all’inflazione per gli assegni sopra i 1.530 euro. Il taglio per le pensioni elevate scatterà a partire dai 100 mila euro. Rinvio di 15 anni per l’obbligo di mettere a gara le concessioni delle spiagge. Slitta l’arrivo in Aula del testo

Manovra - anche questa volta l’Unione Europea chiude la porta all’Italia : Manovra, scendere al 2,04% non basta a dirlo è proprio Bruxelles Di rado disposto a risolvere un problema se può rinviarlo per un altro giorno, il governo italiano non ce l’ha fatta. Neanche stavolta. Non ancora: la trattativa con Bruxelles sulla legge di Bilancio resta aperta anche se ormai siamo quasi oltre il tempo massimo; anche se la Commissione Ue potrebbe ancora decidere l’innesco di una procedura sui conti dell’Italia già domani. Il ...

Manovra : la Commissione europea concede altro tempo all'Italia : Il governo italiano ha inviato alla Commissione europea la nuova bozza delle legge di Bilancio con il rapporto deficit/Pil rimasto invariato al 2,04% ma profondamente rimaneggiata nella sostanza. E un primo risultato sarebbe stato raggiunto. Infatti, anche se ufficialmente, come riferito dal portavoce della Commissione europea Margaritis Schinas, non viene rilasciato nessun commento ufficiale circa la riunione di gabinetto che deve ancora ...

Manovra - con l'Ue intesa ancora lontana : caccia alle risorse - stallo al Senato : Forse anche alla luce della conversazione telefonica, in mattinata, tra il ministro dell'Economia e i commissari Pierre Moscovici e Valdis Dombrovskis. Nel vertice di domenica notte i vicepremier ...