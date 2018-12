Da Usa aiuti per Messico e Centroamerica

Usa .Stop taglio aiuti 'città santuario' : 02.25 Immigrazione. Negli Stati Uniti un giudice federale ha bloccato le norme che prevedono il taglio degli aiuti alle cosiddette 'città santuario' , ovvero quelle metropoli che hanno programmi per aiutare gli immigrati irregolari. Tra queste, New York, Los Angeles e San Francisco. La sentenza emessa dal magistrato federale boccia un provvedimento emesso dal Dipartimento di Giustizia e fortemente voluto dal presidente Trump.

Usa - General Motors chiude cinque stabilimenti | Trump va all'attacco : "Pronti a tagliare tutti gli aiuti" : Il piano di Gm prevede anche il taglio di oltre 14mila posti in Nordamerica. Il presidente: "Non hanno tagliato in Cina o Messico, devo tutelare i lavoratori americani".

Lombardia : premi e aiuti ai comuni che non Usano i richiedenti asilo per il verde pubblico : Il Consiglio regionale approva una mozione della Lega. Una scelta considerata demagogica dalle opposizioni perché mette in discussione l'operato di molti comuni, anche di centrodestra, che utilizzano ...