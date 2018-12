Vodafone tenta alcuni ex clienti con offerte winback fino a 50 GB

Vodafone tenta alcuni ex clienti con 30 o 50 GB a partire da 7 euro al mese : Vodafone continua a tentare gli ex clienti proponendo offerte winback con minuti illimitati e 30/50 Giga di Internet 4G a partire da 7 euro al mese. Avete ricevuto anche voi gli SMS? L'articolo Vodafone tenta alcuni ex clienti con 30 o 50 GB a partire da 7 euro al mese proviene da TuttoAndroid.