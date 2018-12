Modena | stranieri truffano Inps | 30mila euro di assegni non spettanti

ilgiornale

: #Modena - Sventato furto in una abitazione: la Polizia di Stato arresta due topi d'appartamento. Personale della Sq… - GazzettaEmilia : #Modena - Sventato furto in una abitazione: la Polizia di Stato arresta due topi d'appartamento. Personale della Sq… - news_modena : Quattro stranieri denunciati a Medolla, in auto il kit per i.. -

(Di venerdì 14 dicembre 2018) Sono accusati di aver rubato alle casse dell"erario italiano i due cittadinicon finta residenza in Italia, su cui hanno condotto le loro indagini le fiamme gialle del comando provinciale di.Della coppia di coniugi si conosce al momento unicamente l"età, ovvero 30 e 33 anni, mentre non è stata diffusa ancora alcuna notizia relativamente alla loro nazionalità. I due risultano indagati per il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dell"Istituto nazionale della previdenza sociale.Sulla base delle investigazioni approfindite della guardia di finanza, è stato stimato l"importo complessivamente sottratto dagliall", ovvero oltre.Sono stati i militari della tenenza di Vignola ad entrare in possesso della documentazione necessaria per condurre le indagini, dopo averne fatto richiesta proprio all"di.Da qui è risultato evidente il ...