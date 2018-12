Ghigliottina sul Decreto semplificazioni approvato in Cdm | ecco cosa resta

leggioggi

: @RealBarlafuss L'ho già scritto, Der, ma questo mascalzone andrebbe preso a pugni sul muso ogni mattina, appena met… - AutariKonig : @RealBarlafuss L'ho già scritto, Der, ma questo mascalzone andrebbe preso a pugni sul muso ogni mattina, appena met… - _Emigrante_ : @microsoftitalia Abbiamo qualche novita' sul Ns futuro, e sull'utilizzo dei dispositivi con ancora 8.1, o ci si org… - ManuPalo67 : #ariachetirala7 #lariachetira @gennaromigliore continua a dire strxxx sul governo di estrema dx ?? povero scelta di… -

(Di giovedì 13 dicembre 2018) Erano inizialmente 21 gli articoli che componevano il testo delieri dal Consiglio dei ministri e atteso in Gazzetta ufficiale. Un numeroto e dimezzato a 10 articoli, quelli usciti dal Cdm di ieri, 12 dicembre 2018.Era statoin via preliminare dal Consiglio dei ministri del 15 ottobre scorso insieme al ddl bilancio 2019 e alFiscale e il testo ora è profondamente cambiato rispetto alla bozza entrata al pre Consiglio dei ministri passando da 21 articoli a 10.Si attende ora la pubblicazione in Gazzetta ufficiale e la trasmissione al Parlamento – entro 5 giorni – per l’iter di conversione (che dovrà avvenire entro 60 giorni).Sono rimaste fuori diverse misure, ma il vicepremier Luigi Di Maio ha comunque affermato che saranno inserite nel corso dell’Iter di conversione in legge.Dall’abolizione del ...