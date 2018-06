Google Maps e Google Foto si arricchiscono di due nuove e utili funzionalità

Non si può più prenotare un Uber direttamente all’interno di Google Maps : Google ha rimosso la possibilità di prenotare una corsa Uber direttamente all'interno di Google Maps. L'utente può comunque ancora usare Maps per controllare il percorso e poi, come Google stessa suggerisce di fare, "request the ride from the Uber app". Big G ha rimosso la prenotazione diretta di Uber da Maps senza fornire alcuna spiegazione al riguardo. L'articolo Non si può più prenotare un Uber direttamente all’interno di Google Maps ...

Con Google Assistant è possibile aggiungere un segnaposto su Google Maps per il parcheggio : Basta avere la posizione abilitata sul proprio telefono e chiedere a Google Assistant di ricordare dove si è parcheggiato e questi registrerà le coordinate GPS L'articolo Con Google Assistant è possibile aggiungere un segnaposto su Google Maps per il parcheggio proviene da TuttoAndroid.

Google Maps vs Apple Maps : le differenze : Ancora una volta ci soffermiamo a parlarvi dell’eterna lotta fra i due colossi Google e Apple, che tutt’ora dividono gli utenti di tutto il mondo con i loro servizi dedicati. E dopo aver analizzato nello specifico le differenze tra Google Foto e Apple Foto, è arrivata l’ora dello scontro: Google Maps vs Apple Maps! Chi la spunterà? Se pensate di avere già la risposta a questa domanda, o pensate di conoscere tutto di entrambe ...

Google Maps studia le scorciatoie (di tastiera) per casa e lavoro : (Foto: AndroidPolice) Google maps potrebbe introdurre nuove scorciatoie: se non su strada, quantomeno sulla tastiera. Da tempo l’applicazione dà la possibilità di inserire, dalla sezione “i tuoi luoghi”, gli indirizzi di casa e lavoro, in modo da averli a portata di mano. Per trovarli, al momento è necessario cliccare sulla barra di ricerca in alto, nella versione Android. Su iOS invece si trova o nella barra laterale, o ...

Google Maps : in arrivo i collegamenti rapidi per casa e lavoro : Come sappiamo, da tempo è possibile impostare due collegamenti rapidi in Google Maps per avviare rapidamente la navigazione verso casa o lavoro. Se prima […] L'articolo Google Maps: in arrivo i collegamenti rapidi per casa e lavoro proviene da TuttoAndroid.

Your Match arriva su Google Maps 9.79 - che prepara la strada a nuove funzioni : La versione 9.79 di Google Maps inizia a mostrare Your Match, in indicatore che mostra il possibile indice di gradimento di un locale, basandosi sulle preferenze passate. L'articolo Your Match arriva su Google Maps 9.79, che prepara la strada a nuove funzioni proviene da TuttoAndroid.

Tools for Google Maps permette di evidenziare - modificare e catturare le mappe di Google : Tools for Google Maps è un'applicazione che offre all'utente degli strumenti utili per evidenziare, modificare e catturare delle aree dalle mappe di Google. L'app permette di aggiungere e modificare polilinee, poligoni, rettangoli, cerchi e indicatori, oltre a testi con vari colori e trasparenze con la possibilità di posizionarli, ridimensionarli e ruotarli. L'articolo Tools for Google Maps permette di evidenziare, modificare e catturare le ...

Google Maps si rifà il look ma non per tutti e Google Foto consente di modificare la località sul web : Google Maps si sta rifacendo il look in Material Design, ma al momento si mostra a pochi. Nel frattempo Google Foto consente di modificare la località degli scatti anche sul web. L'articolo Google Maps si rifà il look ma non per tutti e Google Foto consente di modificare la località sul web proviene da TuttoAndroid.

Usare Google Maps come navigatore : Google Maps ha indubbiamente cambiato il modo di spostarsi e viaggiare da un punto ad un altro. Avere tutte le mappe sul proprio Smartphone sembra normale in questo momento storico, ma era utopia solo qualche decennio fa. In questo articolo andremo a vedere come Usare Google Maps come navigatore. Scaricare Google Maps Per prima cosa bisogna ovviamente scaricare l’applicazione di Google Maps dal vostro store. Se avete un telefono Android ...

Google Maps vs Waze : il confronto : Dopo l’acquisto da parte di Google, se qualcuno si aspettava una sorta di unificazione di Waze con Google Maps, è rimasto abbastanza deluso. Intendiamoci, questo è un bene per gli utenti, che continuano ad avere due alternative che, seppur concepite per lo stesso scopo, svolgono il loro lavoro in maniera diversa. Google Maps e Waze sono sue pesi massimi all’interno della loro categoria, permettendo di usufruire di un servizio di ...

Pride 2018 - il 'traffico arcobaleno' di Roma sulle Google Maps : Un 'serpentone' con i colori dell'arcobaleno: così Google indica il denso traffico - di persone e non di veicoli stavolta - nelle zone di Roma interessate dal Pride 2018. Normalmente, le strade con ...

Ora è possibile cercare parole chiave nelle recensioni di Google Maps : Google Maps introduce una nuova funzionalità che permette agli utenti di cercare parole chiave nelle recensioni dei luoghi presenti nella mappa. Una volta selezionato il punto di interesse basterà visualizzare le recensioni degli utenti come di consueto, ma nella scheda troverete una barra di ricerca in cui potrete inserire delle parole chiave da cercare nel testo delle recensioni. L'articolo Ora è possibile cercare parole chiave nelle ...

Google Maps beta corre verso il Material Design e introduce una nuova barra flottante : A Mountain View ogni giorno cambia qualcosa, e nel caso dell'apprezzato Google Maps si va verso una razionalizzazione delle funzioni in chiave Material Design L'articolo Google Maps beta corre verso il Material Design e introduce una nuova barra flottante proviene da TuttoAndroid.

Cambiare Icona Navigazione Google Maps iPhone : In questa guida ti spiego come Cambiare la classica Icona di Navigazione di Google Maps su iPhone. Come sostituire la classica freccia di Navigazione di Google Maps su iPhone con una macchina o con un’auto dei cartoni animati Come Cambiare l’Icona di Navigazione in Google Maps Nella guida di oggi vedremo come rendere più carino, divertente e personalizzato Google […]