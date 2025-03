Laspunta.it - Asl Rm 6: Arturo Cavaliere si dimette da Direttore generale. Nominato direttore della Asl di Frosinone

Sempre più nel caos la ASL Rm6, un nuovoalla ASL disi è dimesso daASL Rm6 ed è statodal presidenteRegione, Rocca, alla DirezioneAsl di, che vive una situazione di estrema difficoltà.E’ durato poco più di un mese l’esperienza dialla guidaAsl di Borgo Garibaldi ad Albano, giusto in tempo per fare tre convegni e licenziare i 38 interinali.Asi troverà speriamo fra poche ore con una sentenza del tar che lo obbligherà ad assumere 25 assistenti amministrativi, quando si dice il Karma.Non ha neanche fatto in tempo, o voluto, firmare l’accordo sindacale per le indennità del personale che giace nelle stanzeDirezione, già all’epoca del Commissario Marchitelli.