Zonawrestling.net - Speed 19.03.2025 Champion vs Champion

Leggi su Zonawrestling.net

Ciao Bro di ZW, oggi match titolato con Ivar che ha la possibilità di detenere 2 cinture-Peccato per lui che non succede dato che Dragon Lee lo frega con un Roll Up in 3:30 minuti, mantenendo così lo’sshipAdesso tocca al torneo femminile, mercoledì prossimo Sol Ruca vs Katana Chance