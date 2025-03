Ilveggente.it - Camila Giorgi ha confessato: lampi all’orizzonte

Leggi su Ilveggente.it

L’ex tennista azzurraha finalmente deciso di confessare: ecco a cosa andrà incontro per effetto di questa decisione.La sensazione è che non sia più la ragazza di poche parole che è stata per tutto il tempo in cui ha bazzicato nel circuito maggiore.sembra addirittura rinata, per la verità, da quando ha deciso di appendere la racchetta al chiodo e di mollare lo sport per il quale aveva un talento innato, ossia il tennis.ha(Instagram) – Ilveggente.itSorride molto più di quanto non facesse un tempo e si è aperta, si è aperta come non mai. Se, un tempo, era riservata e preferiva starsene per i fatti suoi, adesso le piace raccontarsi e permettere ai follower di scoprire qualcosa sul suo conto. Cosa che in passato, per l’appunto, presa com’era dai mille appuntamenti del Tour, non aveva mai fatto.