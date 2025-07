Coldplay come Temptation Island | la kiss cam al concerto svela il tradimento in diretta del CEO di Astronomer

Durante un live della band a Boston, è diventato virale quanto ripreso dalla kiss cam: il tradimento del CEO e della responsabile delle risorse umane di Astronomer, entrambi sposati Durante il concerto dei Coldplay andato in scena mercoledì sera a Boston, un momento di intrattenimento si è trasformato in un momento di imbarazzo diventato immediatamente virale. La tradizionale kiss cam, che nei concerti e negli stadi inquadra casualmente coppie tra il pubblico per un bacio a favore di telecamera, ha permesso di scoprire un tradimento. La clip, che in poche ore ha fatto il giro dei social, mostra Andy Byron, CEO della societĂ di software Astronomer, intento a ballare e sorridere in compagnia di Kristin Cabot, responsabile HR della stessa azienda. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Coldplay come Temptation Island: la kiss cam al concerto svela il tradimento in diretta del CEO di Astronomer

Le braccia intrecciate una all'altra, in un tenero abbraccio. Poi l'imbarazzo e il terrore assalgono la coppia: lei si gira, visibilmente arrossita, mentre lui si getta a terra per sfuggire alle telecamere.

