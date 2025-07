Salute Trump la versione ufficiale della Casa Bianca | Cosa ha davvero!

Le immagini scattate durante la finale della Coppa del Mondo per club tra Chelsea e PSG, a cui Donald Trump ha assistito con la first lady Melania, mostrano un presidente dalle caviglie gonfie e con lividi sulle mani. La circolazione di queste foto ha scatenato diagnosi fai-da-te sui social e nei media, tra chi parlava di problemi cardiovascolari, demenza senile, gotta, diabete o trombosi. Diagnosi ufficiale. A rispondere è stata Karoline Leavitt, portavoce della Casa Bianca, che ha letto davanti ai giornalisti una lettera del medico personale del presidente. Trump si è sottoposto a una visita e a un’ ecografia alle gambe, che ha rilevato una insufficienza venosa cronica, definita una condizione benigna e piuttosto comune tra gli over 70. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

