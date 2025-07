Vlahovic Juve Balzarini non ha dubbi | Secondo me scavalliamo questa data per la risoluzione del suo caso in sede di mercato L’annuncio scuote tutto il mondo bianconero!

Vlahovic Juve, Gianni Balzarini è sicuro: bisognerà aspettare un mese abbondante per poter risolvere la situazione relativa al serbo. Il calciomercato Juventus sta vivendo un momento di incertezze. Uno dei temi più caldi riguarda senza dubbio il futuro di Dusan Vlahovic, attaccante serbo che è al centro di numerose voci. Il futuro di Vlahovic alla Juve resta ancora in bilico, ed è proprio l’incertezza sul suo destino che sta condizionando anche le trattative in corso. Secondo quanto riportato da Gianni Balzarini in un recente video pubblicato sul suo canale YouTube, l’ attaccante serbo rappresenta una delle principali questioni da risolvere per la Juventus in questa finestra di mercato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic Juve, Balzarini non ha dubbi: «Secondo me, scavalliamo questa data per la risoluzione del suo caso in sede di mercato». L’annuncio scuote tutto il mondo bianconero!

Vlahovic recupera per Bologna Juve? Cosa filtra sulle condizioni dell’attaccante serbo a due giorni dal big match. Ultimissime - di Redazione JuventusNews24 Vlahovic recupera per Bologna Juve? Cosa filtra sul serbo. Tutti gli ultimissimi aggiornamenti.

Infortunio Vlahovic: buone notizie per Tudor verso Bologna Juve. Le condizioni del serbo fan ‘sorridere’ il tecnico, ecco cosa è accaduto al JTC - di Marco Baridon Infortunio Vlahovic: arrivano buone notizie per Tudor in vista di Bologna Juve. Le condizioni dell’attaccante, ecco cosa è successo al JTC.

La Juve saluta Vlahovic: 45 milioni, arriva il nuovo bomber - Certe storie nel calcio finiscono senza bisogno di proclami, con una progressiva disillusione che lentamente prepara il terreno al congedo.

David o Vlahovic? Darko Kovacevic non ha alcun dubbio sul suo centravanti preferito Intervenuto a La Gazzetta dello Sport, l’ex attaccante della Juventus ha speso parole al miele per il serbo 🇷🇸 #Juventus #Vlahovic #SpazioJ Vai su Facebook

Calciomercato Juve, Balzarini avvisa: «Per risolvere il suo si andrà oltre il 20 agosto. Su quel fronte tutto tace, ma…». Come stanno le cose - Calciomercato Juve, Gianni Balzarini pone in esame due casi che stanno creando qualche grattacapo alla Vecchia Signora: le sue sensazioni Il calciomercato Juve ruota tra le entrate e le uscite. Riporta juventusnews24.com

Balzarini: “Su Vlahovic non c’è nessuna novità se non che la Juventus è molto indispettita. Su Kolo Muani…” - Gianni Balzarini, sul suo canale YouTube, ha fatto il punto su alcune situazioni che riguardano l'attacco della Juventus. Come scrive tuttojuve.com