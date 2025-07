Un nuovo trailer di un film d’animazione per adulti, caratterizzato da un cast di grande rilievo, ha recentemente fatto il suo debutto online. Questa produzione, diretta dal noto regista Genndy Tartakovsky, promette di portare sullo schermo una commedia irriverente e piena di scene esagerate. L’uscita è prevista per il 13 agosto su Netflix, in seguito al successo del film animato “KPop Demon Hunter”. una commedia animata per adulti con un cast stellare. la trama e i protagonisti principali. Il film segue le vicende di Bull, un cane interpretato dalla voce di Adam DeVine, noto per il suo ruolo in “Pitch Perfect”. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Idriss elba nel film netflix dove vive da cane