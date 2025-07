Mille giorni Governo MeloniUn milione nuovi occupati e aumento salari

ROMA (ITALPRESS) – “Non si valuta un Governo solo dalla durata ma la stabilità è importante. Sono molto fiera di quello che abbiamo fatto in questi mille giorni. Ogni giorno mediamente sono stati creati oltre mille posti di lavoro a tempo indeterminato, per un totale di oltre un milione di nuovi occupati in più. Penso che sia un bel risultato”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni facendo un bilancio dei 1000 giorni di Governo al Tg1. “Sui salari è vero che l’Italia ha accumulato, soprattutto quando governava la sinistra, un ritardo sul potere d’acquisto dei lavoratori. E’ un ritardo difficile da recuperare ma sicuramente la tendenza è cambiata: dal 2023 i salari tornano a crescere più dell’inflazione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: mille - giorni - governo - meloni

"In quattro giorni più di mille firme" - Simone Spina, del comitato Aria Nostra di Tavernelle, spiega a che punto stanno le interlocuzioni con il Comune riguardo al crematorio: "L’unica risposta che abbiamo avuto dal Comune ai nostri comunicati stampa, in un’intervista televisiva rilasciata dal sindaco Silvetti, è stata che siamo in pochi a protestare.

Rombo dei motori delle auto da drifting, bellezze e mille piadine divorate: in migliaia alla due giorni a Bora di Mercato Saraceno - Si chiude con la soddisfazione degli organizzatori la prima edizione del 'Festival dei Motori' a Bora di Mercato Saraceno: "Sfiorate le 4000 presenze nei due giorni di manifestazione", informano gli organizzatori.

Papa, l’impresa della salumeria ‘Antonaci’: in tre giorni quasi mille panini per i fedeli - Quasi mille panini in tre giorni: è una vera e propria maratona quella della salumeria ‘Antonaci’, in zona piazza Barberini, a cui Anpas e Croce Rossa Italiana hanno commissionato i sandwich da distribuire ai pellegrini giunti a Roma per le esequie di Papa Francesco.

La premier Meloni: "Mille giorni al governo, ma a me sembrano di più" #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/politica/2025/07/17/i-1000-giorni-di-giorgia-meloni-al-governo-ma-sembrano-di-piu_d794d935-e33a-4f49-aae4-ac8476441d1e.html… Vai su X

«Bisogna fare di più e meglio, ma questo dato mi rende orgogliosa», Giorgia Meloni festeggia i mille giorni di governo Vai su Facebook

Governo Meloni festeggia mille giorni, Renzi: “Grande prova di immobilità più che di stabilità ; Meloni: Mille giorni al governo ma mi sembrano di più; I mille giorni di Meloni: “Un milione di posti di lavoro e 10 miliardi di euro in più per la sanità ”.

Mille giorni Governo, Meloni”Un milione nuovi occupati e aumento salari” - ROMA (ITALPRESS) – “Non si valuta un Governo solo dalla durata ma la stabilità è importante. Scrive iltempo.it

Meloni: "Mille giorni al governo ma mi sembrano di più" - "Oggi sono mille giorni da quando il governo in carica, a me sembrano un pò di più, ma sono mille. Come scrive finanza.repubblica.it