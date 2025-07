Siria raid di Israele a Sweida

(Adnkronos) – L'agenzia di stampa ufficiale siriana Sana ha segnalato un nuovo raid israeliano nei pressi della cittĂ siriana a maggioranza drusa di Sweida, nel sud del Paese. Si tratta del primo attacco dopo il ritiro notturno delle forze governative siriane da Sweida, rivendicato da Israele dopo gli scontri tra combattenti drusi e tribĂą beduine .

Escalation in Siria: raid israeliani su Damasco e Sweida, Netanyahu difende l’intervento a sostegno dei drusi - Tre morti e decine di feriti nei bombardamenti su Damasco. La comunità internazionale chiede il cessate il fuoco.

Siria, raid di Israele nella regione di Latakia. Ameno 350 morti a Sweida da inizio scontri - (Adnkronos) – Raid di Israele contro siti militari nella regione siriana di Latakia oggi, giovedì 17 luglio.

Raid israeliani su Gaza, colpita una chiesa: 2 morti, ferito padre Romanelli | Meloni: "Attacchi a civili inaccettabili" | Damasco si ritira da Sweida e lascia il potere ai drusi - Israele aveva attaccato la capitale siriana colpendo un palazzo presidenziale in difesa dell'etnia sciita.

Guerra Israele Siria, a Gaza raid su chiesa: 3 morti. Meloni: Inaccettabile. LIVE; Siria, raid di Israele a Sweida; Raid sulla chiesa cattolica di Gaza, 3 morti. Ferito padre Romanelli.

Siria, raid di Israele nella regione di Latakia. Ameno 350 morti a Sweida da inizio scontri - Sharaa accusa Tel Aviv di voler "escalation su larga scala" Raid di Israele contro siti militari nella regione siriana di Latakia oggi, giovedì 17 luglio. Riporta msn.com

Raid Israele in Siria, Damasco ritira forze da Sweida. Usa: "Concordati passi per stop violenze" - Ministero esteri siriano: "Accogliamo con favore sforzi Stati Uniti" L’ esercito siriano "ha iniziato a ritirarsi dalla città di Sweida in attuazione dei t ... Scrive msn.com