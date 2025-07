Dove vedere in tv Italia-Israele Finale Europei lacrosse 2025 | orario programma streaming

Appuntamento con la storia fissato sabato 19 luglio alle ore 18.00 per la Nazionale italiana maschile di lacrosse, che sfiderĂ Israele nella finale dei Campionati Europei 2025 a Wroclaw (in Polonia). Gli Azzurri, giĂ certi della qualificazione ai Mondiali del 2027 in Giappone, stanno vivendo un sogno dopo aver battuto nella fase a eliminazione diretta la Cechia ai quarti e l’Irlanda in semifinale. Un risultato inedito e per certi versi insperato per l’Italia, che proverĂ a conquistare a questo punto un clamoroso titolo continentale nella specialitĂ field (quindi non il sixes che sarĂ protagonista alle Olimpiadi di Los Angeles 2028). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Italia-Israele, Finale Europei lacrosse 2025: orario, programma, streaming

In questa notizia si parla di: italia - israele - finale - europei

L’Associazione Italia-Israele: “Noi accerchiati e intimiditi dai ProPal, abbiamo scelto di lasciare il corteo” - Due momenti di tensione, uno in Porta Nuova e uno in Piazza Vittorio Veneto, hanno caratterizzato la manifestazione del 25 Aprile in città : sugli episodi si è espressa l’Associazione Italia-Israele, che ha ripercorso quei momenti in una nota.

Pressing dell’Italia su Israele: consenta gli aiuti a Gaza. Tajani: «No al Piano Netanyahu, ci riconosciamo in quello egiziano» - «Noi dobbiamo ottenere un risultato che è quello di arrivare a un cessate il fuoco, far liberare gli ostaggi israeliani che sono dal 7 ottobre nelle mani dei terroristi e permettere alla popolazione civile di avere tutti gli aiuti umanitari di cui ha bisogno».

Collaborazioni scientifiche Italia-Israele: nessun boicottaggio ma un calo c’è - Qualcosa in più di una operazione di maquillage, ma formalmente nessun boicottaggio e nei fatti nessuna ritirata.

Basket Doppia cifra per Stefano #Trucchetti nei quarti di finale degli #Europei Under 20: l'Italia di coach Rossi vola in semifinale Vai su X

Europei calcio femminile: Norvegia-Italia, 0-0 dopo i primi 45'. Partita secca che vale la semifinale Segui la diretta tv su Rai Uno e in streaming su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/06/europei-di-calcio-femminile-2025-svizzera-inizio-il-2-luglio-fi Vai su Facebook

Europeo. E’ Semifinale! Italia-Israele 89-80 (Assui 22 pt). Sabato contro la Serbia; Capolavoro Italia! Rimonta da -19 ed è in semifinale agli Europei U20; Europei U20: Trucchetti protagonista nella rimonta contro Israele, Italia in semifinale.

Europeo Under 20M - Italia vs Israele, la diretta streaming 12:00 - A Heraklion, sull’isola di Creta in Grecia, si gioca la quinta giornata dell’Europeo Under 20, prima kermesse continentale giovanile maschile della stagione 2025. Come scrive pianetabasket.com

Europei Under 20 2025 - Capolavoro Italia! Rimonta da -19, batte Israele 89-80 e vola in semifinale, dove sfiderà Serbia o Spagna - 80 e volano in semifinale, dove sfideranno così Serbia o Spagna. Si legge su eurosport.it