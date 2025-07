Martin Scorsese elogia l’ultimo film controverso di Ari Aster

Il panorama cinematografico contemporaneo vede emergere registi con uno stile distintivo e capacitĂ di suscitare reazioni contrastanti tra critica e pubblico. Tra questi, Ari Aster si distingue come uno degli autori piĂą innovativi e discussi degli ultimi anni. La sua filmografia, caratterizzata da opere che spaziano dall'horror al dramma surreale, continua a catturare l'attenzione grazie a una narrazione intensa e visivamente potente. In questo contesto, le recenti recensioni di un nuovo progetto diretto da Aster, intitolato Eddington, hanno attirato particolare interesse, ricevendo elogi da parte di figure di spicco del cinema mondiale come Martin Scorsese.

