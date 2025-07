Perde il controllo della moto e cade a Luisago | morto il 33enne Rocca La Cognata

Rocca La Cognata è deceduto la sera del 16 luglio dopo essere caduto dalla moto a Luisago (Como). Il 33enne era stato pluricampione di Thai Boxe e da qualche tempo si era dedicato al K1 e al pugilato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Incidente in moto a Luisago: 35enne in condizioni disperate, interviene l'elisoccorso - Gravissimo incidente stradale nella tarda serata di oggi, mercoledì 16 luglio, a Luisago, in provincia di Como.

Schianto in moto a Luisago: muore varesino di 33 anni. A Porlezza due ragazzi in scooter in fin di vita - Luisago (Como), 17 luglio 2025 – La provincia di Como è stata funestata, fra la tarda serata di ieri 16 luglio e questa notte, da due gravi incidenti stradali, uno dei quali mortale, che hanno coinvolto tre motociclisti.

Tragico incidente in moto a Luisago: muore un 33enne di Gorla Minore - Trasportato in condizioni critiche, il decesso è avvenuto poco dopo l'arrivo in ospedale ... Lo riporta legnanonews.com

Luisago e Porlezza, gravissimi schianti nelle ultime ore sulle strade comasche: tre ragazzi in condizioni critiche - Ieri sera un 33enne caduto dalla moto da solo a Luisago, nella notte vettura fuori strada sul Ceresio. Riporta ciaocomo.it