Maxi incidente nel Milanese | scontro tra tre auto e una moto sette persone ferite

Traffico paralizzato lungo la Sp 412 per un incidente che ha visto coinvolte diverse vetture: in totale tre auto e una moto. Lo schianto si è verificato alle pochi minuti prima delle 21 di giovedì, tra Carpiano e Melegnano, nel Milanese. Grave incidente nel MilaneseSul posto l'Agenzia regionale. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

