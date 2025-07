Silvio Baldini è il nuovo CT dell'Under 21 | Cercherò di trasmettere valori e senso di appartenenza

Nuovo allenatore per l'Under 21. Silvio Baldini avrà il compito di portare l'Italia agli Europei 2027, che valgono tanto perché da lì passa anche la qualificazione alle Olimpiadi 2028. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: silvio - baldini - under - cercherò

Silvio Baldini spara a zero sugli azzurri: “Non sanno cos’è la bandiera, l’ultima nazionale vera quella dell’82” (video) - Silvio Baldini a 67 anni è diventato l’idolo del momento per i tifosi di calcio. “Toscanaccio” di Massa, senza peli sulla lingua e anticonformista per definizione, è l’allenatore che ha riportato il Pescara in Serie B vincendo i playoff di Serie C.

Silvio Baldini si sfoga: “Non me ne frega che ci chiedono la linea! Il calcio è pieno di lestofanti” - Baldini è un fiume in piena dopo la promozione in Serie B del Pescara: "Un grazie ai sapientoni che invitavano il presidente a disfarsi di me perché sono una testa di c.

Silvio Baldini Pescara: «Genitori che pagano per far giocare i figli, solo scorciatoie e veline. Stiamo crescendo una gioventù malata? Ecco a chi dedico la nostra promozione» - Le parole di Silvio Baldini, allenatore del Pescara e fresco della promozione in Serie B con gli abruzzesi passando dai playoff Silvio Baldini non è un semplice allenatore, ma uno degli ultimi, veri romantici del nostro calcio.

Silvio Baldini è il nuovo CT dell'Under 21: Cercherò di trasmettere valori e senso di appartenenza; Silvio Baldini è il nuovo allenatore dell’Italia Under-21; Silvio Baldini è il nuovo Ct dell’Italia Under 21: «Per me è un grande orgoglio».