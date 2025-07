Medico Trump il presidente in eccellente stato di salute

Nelle ultime settimane il presidente Trump ha notato un lieve gonfiore nella parte bassa delle gambe e, per precauzione, è stato sottoposto a una serie approfondita di esami medici: "Trump resta in eccellente salute". Lo ha detto il medico del presidente, Sean P. Barbabella, in una lettera pubblicata dalla Casa Bianca. Gli esami hanno rivelato "un' insufficienza venosa cronica. Non ci sono state invece indicazioni di trombosi venosa profonda o di malattia arteriosa".

Donald Trump: "Governo gli Usa e il mondo, nessuno può fermarmi" | Wsj: "Il presidente americano intende esentare produttori di auto dal pagamento di alcuni dazi" - Secondo i media, il presidente prepara "nuovi siluri" nei prossimi cento giorni. Nel frattempo calano i consensi tra gli elettori ispanici: il 61% lo boccia.

Assunti solo se fedeli al presidente Trump. La nuova stretta del Doge per i dipendenti federali - Sei assunto ma solo se sei fedele a Donald Trump. La Casa Bianca si sta muovendo per rafforzare il controllo sulle assunzioni e sui licenziamenti dei dipendenti federali, centralizzando nell’Ufficio di Gestione del Personale le decisioni in vista del ritiro di Elon Musk dal suo ruolo al Doge.

Trump in Arabia: ha incontrato Bin Salman. Poi in Qatar: gli regalano un aereo.L’ostaggio liberato non andrà dal presidente - Donald Trump ha incontrato il principe ereditario dell'Arabia Saudita Mohammed bin Salman all'aeroporto King Khalid di Riad.

Stati Uniti: "ultimatum tariffario" a UE e Messico Il 12 luglio, il presidente americano Donald Trump ha pubblicato sui social network delle lettere indirizzate al presidente messicano Claudia Sheinbaum e alla presidente della Commissione Europea Ursula von Vai su Facebook

Donald Trump ha un'insufficienza venosa cronica. Il medico: «Ecco il motivo delle caviglie gonfie. I lividi? Colpa delle frequenti strette di mano» - A dirlo la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, costretta a leggere la lettera del medico del presidente per rispondere