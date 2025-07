Fiorentina Il Colpo di Mezzanotte | Sohm notizie e smentite Mandragora vede il rinnovo

Firenze, 18 luglio 2025 - La strategia della Fiorentina sul mercato appare ormai delineata, almeno per quanto riguarda le operazioni da completare entro il 1° settembre. L'obiettivo principale resta l'acquisto di un centrocampista di spessore, un tassello che la società viola sta valutando con attenzione. In queste ore un nome ha tenuto banco più degli altri: quello di Simon Sohm, svizzero classe 2001, attualmente vice capitano del Parma. Il profilo sembrerebbe essere stato scelto da Pioli: centrocampista dinamico, non un regista classico: un'indicazione che già da giorni aveva preso forma. Sohm unisce qualità tecniche a una notevole fisicità , come dimostrano anche i 4 gol messi a segno nell’ultima stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte: Sohm, notizie e smentite. Mandragora vede il rinnovo

Fiorentina, si cerca un regista e si guarda in casa Parma: Bernabé costa troppo, Sohm… - La Fiorentina cerca un regista per Stefano Pioli: tanti i nomi nel taccuino della dirigenza, in particolare al Parma, dove piacciono due nomi La Fiorentina ha fissato una priorità chiara per l’estate: consegnare a Stefano Pioli un regista entro l’inizio del ritiro di metà luglio.

Sohm-Fiorentina, balla ancora qualche milione - Il Parma e Simon Sohm sono un po' più lontani. Il centrocampista svizzero è entrato nel mirino della Fiorentina che, da tempo, cerca un centrocampista.

