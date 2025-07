Brand Usa Dixon | per turismo negli Usa momento davvero storico

Milano, 17 lug. (askanews) – “Non resteremo fermi, come vedrete oggi; siamo incoraggiati dal nostro dialogo continuo con ogni livello dell’amministrazione (presidenziale Usa) e dal fatto che la richiesta di bilancio del Presidente per l’anno fiscale 2026 include il finanziamento completo per Brand USA, e questo è un importante segnale di sostegno”. Lo ha detto Fred Dixon, presidente e ceo di Brand Usa all’incontro estivo del consiglio dei Direttori da dove è emerso tra l’altro che l’Italia è considerata tra i mercati chiave per il turismo in America, fra l’altro con il più forte balzo anno su anno (13%) fra i “Top 10 Markets by Non-Stop Seat Capacity”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it