Lookman all’Inter l’operazione è entrata nel vivo! La dirigenza interista vuole presentare quell’offerta ma la Dea non ci sente | vuole quel bottino! La distanza frena l’operazione?

Lookman all’Inter, trattativa in atto tra i nerazzurri e l’Atalanta: attualmente, però, c’è distanza! La situazione attuale. Ademola Lookman ha chiesto ufficialmente all’ Atalanta di facilitare la sua cessione all’ Inter, facendo riferimento alla promessa fatta un anno fa dalla dirigenza bergamasca, che si era detta disposta a lasciarlo partire in caso di un’offerta importante. L’attaccante nigeriano, che ha avuto una stagione convincente con la maglia della Dea, ritiene che sia giunto il momento giusto per compiere il passo verso un top club italiano. La richiesta di Lookman è chiara: un trasferimento all’ Inter, un club che da tempo lo ha messo nel mirino e che sarebbe disposto a fare un investimento per lui. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Lookman all’Inter, l’operazione è entrata nel vivo! La dirigenza interista vuole presentare quell’offerta, ma la Dea non ci sente: vuole quel bottino! La distanza frena l’operazione?

In questa notizia si parla di: inter - lookman - operazione - entrata

Gasperini: «Scudetto? Per tutti l’Inter era superiore. Lookman vuole andarsene» - Gasperini si è espresso così al termine del campionato sulla possibilità , poi sfumata, dell’Atalanta in lotta scudetto.

Mercato: il Napoli vuole Lookman, l’Inter pensa a Hojlund - Tempo di lettura: 4 minuti Conquistato lo scudetto e confermato Conte in panchina, la dirigenza del Napoli pensa ora a rinforzare la squadra per cercare di essere protagonista, sia in Italia che in Europa, anche nella prossima stagione.

Ora è Lookman la priorità in attacco dell’Inter! Cifre e alternative – CdS - E all’improvviso Lookman diventa la priorità in attacco per l’Inter. L’Atalanta vuole fare ulteriormente cassa dopo l’uscita di Mateo Retegui in direzione Arabia Saudita e il nigeriano è in uscita.

La prima pagina della Gazzetta: LOOKMAN L’INTER C’È Vai su Facebook

Cosa stai aspettando!? Entra e commenta la live di TvPlay #SerieA #Inter #lookman #Calciomercato Vai su X

Lookman, l'Atalanta rimbalza l'Inter e nell'intreccio finisce Nico Gonzalez; Roma, da Rios e El Aynoui a Wesley: le ultime news; Calciomercato Oggi: Lookman dice sì all'Inter, trattative con la Dea. Sancho, Juve sempre più vicina.

Lookman, l'Atalanta rimbalza l'Inter e nell'intreccio finisce Nico Gonzalez - Va avanti la trattativa tra i due club per l'attaccante nigeriano, con l'argentino della Juve che resta tra le opzioni ... tuttosport.com scrive

Addio Inter, accordo trovato: quanto incassano i nerazzurri - Cessione ormai certa in casa Inter con il nerazzurro che lascerà definitivamente Milano. Come scrive spaziointer.it