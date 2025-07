Censis | nella classifica delle università Salerno è sesta

Negli atenei statali, con oltre 40mila iscritti, le prime due posizioni della classifica universitaria del Censis anche quest'anno sono occupate dall'Universit√† di Padova, prima con un punteggio complessivo di 90,3, seguita dall'Universit√† di Bologna (87,7). Sale in terza posizione l'Universit√†. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Universit√†, classifica Censis: boom di iscritti nel Centro Italia. Arretra il Nord Ovest - Padova e Reggio Calabria si confermano i migliori atenei tra i ‚Äúmega‚ÄĚ e i ‚Äúgrandi‚ÄĚ. Le buone pratiche a Trento (medi) e Camerino (piccoli).

Censis, aumentano iscritti all'università, +5,3% - Secondo i dati provvisori dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti Universitari, nell'anno accademico 2024/2025 si registra un sensibile incremento degli immatricolati, aumentati del 5,3% rispetto a marzo 2024.

Università, Censis: Pisa, Firenze e Siena salgono in classifica - Salgono in classifica gli Atenei di Pisa, Firenze e Siena in base a quanto emerge dal ranking annuale stilato dal Censis delle Università italiane statali e non, edizione 2025/2026, in base a strutture disponibili, servizi erogati, borse di studio, livello di internazionalizzazione, comunicazione e occupabilità L'articolo Università, Censis: Pisa, Firenze e Siena salgono in classifica proviene da Firenze Post.

