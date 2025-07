Moschee abusive come funghi a Padova è caos Cisint diffida il sindaco

A Padova est la situazione delle moschee abusive sta diventando preoccupante, nel giro di pochi chilometri ce ne sarebbero almeno tre, ed è per questo che l'europarlamentare Anna Maria Cisint ha scelto di prendere una posizione molto netta, passando per le vie legali, mandando una PEC in cui intima al Sindaco di ristabilire la legalitĂ e porre fine all'illegittimo utilizzo di quella che era una galleria d'arte in mezzo ad una area residenziale.  «Se non verrĂ chiuso immediatamente il centro islamico, adiremo le vie giurisdizionali. Da oltre dieci anni i residenti del quartiere Stanga vivono un dramma quotidiano: minacce, insulti, sguardi inquietanti rivolti alle figlie minorenni, notti insonni. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Moschee abusive come funghi, a Padova è caos. Cisint diffida il sindaco

In questa notizia si parla di: moschee - abusive - padova - cisint

Altre due moschee abusive in Veneto e Friuli - Gli immobili, destinati a uffici, sono usati come luogo di culto. Lo spazio di Udine, scoperto da Anna Maria Cisint (Lega) era frequentato dal turco indagato per terrorismo arrestato a Monfalcone.

TerrorIslam a Roma: da Al Qaeda alla Jihad, così si progettano gli attentati nelle moschee abusive - Dalla cellula di al Qaeda all'estremista che in tv aveva giustificato gli attentati di Parigi. Nel sottobosco delle moschee abusive di Roma, nel corso degli anni, le forze dell'ordine hanno intercettato focolai di radicalismo, predicazioni opache e potenziali minacce alla sicurezza nazionale.

Moschee abusive, presidio della Lega e dell’associazione Italia-Iran a Milano. Sardone: “Escono come i funghi” (video) - La Lega, assieme all’associazione Italia-Iran, ha organizzato una protesta contro le moschee abusive a Milano.

A Padova intere famiglie vivono sotto assedio a causa di moschee abusive. Dopo via Turazza, dove da oltre dieci anni i residenti sono ostaggio di minacce e notti insonni, ora spunta l’ennesimo centro islamico dove vogliono “educare” i bambini al suo intern Vai su X

Nelle scorse ore il Comune di Padova ha avviato un procedimento per abuso edilizio nei confronti dei responsabili di una ex bottega in via Don Giuseppe Lago, trasformata in un luogo di culto non autorizzato. Questo non è un episodio isolato: da tempo i citt Vai su Facebook

Moschee abusive come funghi, a Padova è caos. Cisint diffida il sindaco; Moschea abusiva, la sinistra chiude un occhio: folla e canti anche di notte. La denuncia di Cisint a Padova; Il Consiglio di Stato boccia la chiusura delle Moschee a Monfalcone: lì si può pregare.

Moschee abusive come funghi, a Padova è caos. Cisint diffida il sindaco - A Padova est la situazione delle moschee abusive sta diventando preoccupante, nel giro di pochi chilometri ce ne sarebbero almeno tre, ed è ... Scrive iltempo.it

Moschea abusiva di via Turazza, Cisint: «Ho diffidato il sindaco Giordani, i residenti vivono un dramma quotidiano» - Sul tema è intervenuta anche l'europarlamentare Anna Maria Cisint, già sindaca di Monfalcone nota per le ... Come scrive msn.com