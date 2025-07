Calciomercato Inter la Fiorentina rallenta per Sebastiano Esposito Trattativa complicata ecco cosa serve ai Viola

Calciomercato Inter, intreccio con la Fiorentina non solo per Kristjan Asllani, ma anche per Sebastiano Esposito, ma c’è un ostacolo. Sebastiano Esposito, che ha trascorso la scorsa stagione in prestito all’ Empoli, è tornato a Milano dopo il termine del suo contratto con il club toscano, ma il suo futuro rimane incerto. Tra le squadre interessate, la Fiorentina è stata una delle prime a essere accostata al giocatore, specialmente dopo l’arrivo di Edin Dzeko in viola, che aveva lasciato un vuoto in attacco da colmare. Tuttavia, la pista che porta a Esposito si è complicata negli ultimi giorni, con il giocatore sempre più corteggiato da altri club italiani, tra cui Cagliari e Parma, che hanno mostrato un forte interesse. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, la Fiorentina rallenta per Sebastiano Esposito. Trattativa complicata, ecco cosa serve ai Viola

In questa notizia si parla di: sebastiano - esposito - inter - fiorentina

Chivu a Dazn: «Ecco cosa ho detto ai ragazzi. Vi spiego la scelta di Sebastiano Esposito dal 1’» - di Giuseppe Colicchia L’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, ha voluto dire la sua poco prima del calcio d’inizio del match col Monterrey al Mondiale per Club.

Monterrey-Inter LIVE: le formazioni ufficiali. Sebastiano Esposito e Sergio Ramos dal 1', Sucic e Luis Henrique in panchina - Monterrey-Inter è la gara d`esordio dei nerazzurri e delle formazioni italiane nel Mondiale per Club Fifa che si sta giocando negli Stati Uniti.

Calciomercato Inter LIVE: la Fiorentina insiste per Sebastiano Esposito, si allontana Hojlund, aumentano le pretendenti per Calhanoglu - di Redazione Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi.

Sebastiano #Esposito #Inter, la #Fiorentina rallenta: il motivo Vai su X

Pedullà - Sebastiano Esposito ha chiesto al Cagliari di attendere. Il calciatore dell'Inter aspetta, al momento, le mosse della Fiorentina. Vai su Facebook

Fiorentina, Pioli cambia lo scenario in attacco. Rallenta la trattativa per Esposito; Inter, Sebastiano Esposito via a titolo definitivo? Due club davanti a tutti; Cagliari, sempre più vicini Esposito e Folorunsho.

Fiorentina, Pioli cambia lo scenario in attacco. Rallenta la trattativa per Esposito - La trattativa per l'attaccante dell'Inter è rallentata negli ultimi giorni. Lo riporta fcinter1908.it

Sebastiano Esposito Inter, la Fiorentina rallenta: c’entra Pioli, il motivo - Sebastiano Esposito Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante nerazzurro al centro di diverse voci di calciomercato. Riporta informazione.it