My Hero Academia 8 | la stagione finale dell’anime arriva in autunno svelata la data ufficiale del debutto

La nuova stagione dell'amato anime shonen arriva in autunno con episodi inediti e un team creativo di altissimo livello alla regia. Dopo mesi di attesa, è arrivata la conferma ufficiale: l'ottava stagione di My Hero Academia debutterà il 4 ottobre 2025 in Giappone, segnando l'inizio della fase conclusiva della lunga avventura di Izuku Midoriya. A rivelarlo è stato un annuncio condiviso attraverso i canali ufficiali dell'anime, che include anche una nuova immagine promozionale con Deku pronto allo scontro finale contro Shigaraki, descritto come "il villain più pericoloso" della serie. Gli episodi saranno trasmessi ogni sabato alle 17:30 JST sulle reti Yomiuri TV e Nippon TV. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - My Hero Academia 8: la stagione finale dell’anime arriva in autunno, svelata la data ufficiale del debutto

