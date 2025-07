Atrani celebra l' arte contemporanea con Roberto Fabelo | El mar en tu mente arriva in piazzetta

Quest'anno le festività di Santa Maria Maddalena porteranno un tocco di magia in più nella pittoresca Atrani: la sua iconica piazzetta è pronta ad accogliere un'opera di straordinaria bellezza del celebre artista cubano Roberto Fabelo. Questa iniziativa è frutto della passione e della visione del. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

