Credere nel sogno | è la notte di Atalanta-Inter sfida Scudetto al Gewiss Stadium

Bergamo. “Noi ci crediamo”, cantavano le centinaia di tifosi che ieri hanno affolato il centro d’allenamento di Zingonia. “Crederci”, una delle tre parole chiave che in queste settimane sta accompagnando l’, insieme a “” e a “”, anche se queste due in un certo senso coincidono. Per tenerlo vivo, quel, c’è un crocevia fondamentale da cui passare: lacontro l’, capolista, diretta concorrente e favorita per confermarsi campione d’Italia.Domenica 16 marzo alle 20:45 ildiventa teatro di una vera e propria partita-. 58 punti i bergamaschi, 61 la capolista, con il Napoli a 60 in mezzo e che oggi è di scena a Vicenza. Una partita che in palio mette sei punti: come quelli di distanza a cui si troverebbe la Dea se dovesse perdere. Cosa capitata piuttosto spesso contro la sqaudra di Simone Inzaghi, per la precisione in sette occasioni consecutive.