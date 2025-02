Lanazione.it - Spara alla moglie, poi si uccide. Le urla del fratello: “Alberto che cosa hai fatto?”

Montignoso (Massa Carrara), 18 febbraio 2025 – «Oddioche hai, ha in mano la pistola.» hato ilGiampaolo mentre allertava i vicini di via Osteriaccia, frazione di Montignoso. La coppia nel letto della villetta con giardino a due passi dCasa della Salute dell’Asl, l’auto Golf bianca parcheggiata sotto la veranda. Da quanto emerge dalle prime indagini dei carabinieri l’uomo,Maghelli di 85 anni, molto conosciuto nel paese per il suo impegno con il gruppo folkloristico della Pefana, avrebbeto, Tilde Buffoni, 83 anni, con una pistola, poi si sarebbe tolto la vita dirigendo l’arma contro di sé. A scoprire la coppia sdraiata nel letto della loro abitazione, il, residente al piano di sotto, insospettito dalche la coppia non avesse preso il pane che era stato lasciato nel secchiello della carrucola che lo stesso Maghelli avevainstre per evitaredi fare movimenti inutili.