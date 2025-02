Internews24.com - Nico Paz Inter, Romano analizza: «L’unico modo per portarlo via al Real Madrid è questo»

di RedazionePaz: «L’upervia al» Le parole dell’uomo mercato sul giocatore del ComoTra i tanti obiettivi accostati e dichiarati del calciomercato, sicuramentePaz è un nome che in ottica futura può far sognare tutti i tifosi del biscione. La clausola di recompra delfa paura, ma i nerazzurri potrebbero trovare un escamotage per riuscire a soffiarlo ai Galacticos. Dine ha parlato cosi l’uomo mercato, Fabrizio, ospite di Viva El Futbol.SUPAZ- L’si è mossa e informata, è vero. Zanetti ha una grande amicizia col padre e i nerazzurri hanno iniziato a lavorare lato giocatore. L’uper provare a prenderlo in estate è avere il giocatore in una posizione di forza col, per poi riparlarne in futuro.