Quifinanza.it - Prezzo del gas in aumento in tutta Europa, c’è un piano per bloccare le bollette

Leggi su Quifinanza.it

Il 2025 è iniziato con un conto energetico sempre più salato. Ildel gas non si ferma e continua a mordere portafogli e bilanci aziendali. Le famiglie vedono lievitare le, le imprese fanno i conti con margini ridotti all’osso.L’corre ai ripari e vuole scollegare ildell’energia elettrica da quello del metano, una relazione tossica che sta zavorrando il mercato. Intanto l’Italia, tra un occhio al passato e uno al futuro, rilancia il nucleare come scialuppa di salvataggio per un settore energetico che naviga in acque sempre più agitate.Il mercato del gas verso nuove impennateIldel gas continua a giocare a montagne russe con il mercato. Nel 2025 il conto sarà più salato rispetto all’anno precedente, con quotazioni previste tra 40 e 50 euro al megawattora.