Frosinone, 7 febbraio 2025 – "Mamma è caduta, non si rialza". Muore la madre, a 7 anni va a scuola da sola

Frosinone, 7 febbraio 2025 – E’ arrivata ada. Una bambina di 7di Piedimonte San Germano (6mila anime nel Frusinate) stamani si è presentato dalle maestre senza la, che era solita accompagnarla tutti i giorni: “Sono venuta da, miae non si”, ha spiegato la piccola alla richiesta di spiegazioni. Parole che, alla luce della tremenda scoperta successiva, suonano strazianti. Le insegnati, allarmate, hanno chiamato a casa della bimba ma non rispondeva nessuno. Allora hanno allertato il papà, che fa l’operaio alla Stellantis: quando l’uomo è entrato nell’appartamento ha trovato la moglie morta in terra sul pavimento.