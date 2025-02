Calciomercato.it - Kolo Muani salva ancora la Juve, espugnato il campo del Como

L’attaccante francese è sempre più decisivo: bianconeri vittoriosi al Sinigaglia per 2-1Dopo aver perso di misura contro Milan e Atalanta, ilvede svanire, proprio nel finale, il sogno di beffare lantus. Al Sinigaglia i bianconeri conquistano la vittoria soltanto nel finale e anche in quest’occasione il grande protagonista è Randalntus 1-2,decisivo (LaPresse) – Calciomercato.itL’attaccante francese, arrivato in prestito dal Paris Saint-Germain, è ormai l’uomo in più della formazione bianconera. Thiago Motta non può fare a meno di lui, che in tre gare ha già siglato cinque gol. Decisiva infatti contro i lariani la sua doppietta, con un gol per tempo. Il primo, bellissimo, nella prima frazione, con un gran destro che trafigge Butez. Il secondo su rigore, ottenuto da Gatti dopo una scellerata uscita del portiere comasco.