Inzaghi | Milan-Inter non una rivincita! No favoriti Calhanoglu c’è

alla vigilia di, ha concesso un’vista su Sky Sport dove ha praticamente riassunto tutti i temi principali della conferenza stampa appena conclusa. Dal mercato alle difficoltà del derby e il recupero di Hakane la possibile maglia da titolare.L’IMPORTANZA DEL DERBY – Dopo aver fallito i primi due scontri col, Simonesottolinea l’importanza di questa partita: «Sappiamo tutti cos’è un derby, ne abbiamo giocati tanti. Molti favorevoli a noi, gli ultimi due noi. Ma i precedenti non vanno in campo. Il primo lo abbiamo perso meritatamente quello in campionato. Quello in Supercoppa Italiana dovevamo essere più bravi a reagire negli episodi negativi e possono succedere in qualsiasi momenti, che siano errori arbitrali o gol sbagliati. Una? No assolutamente, per noi resta una partita molto importante.