Unlimitednews.it - Trump firma un ordine sull’aviazione e annulla le iniziative federali sulla diversità

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – A seguito della drammatica collisione aerea tra un aereo dell’American Airlines e un elicottero dell’esercito americano, avvenuta nei pressi dell’aeroporto Ronald Reagan a Washington, il presidente Donaldhato unchedefinitivamente le. Secondo il magnate il memorandum presidenzialesicurezza aerea sarà in grado di porre fine al “danno” arrecato alle agenzieinteressate dall’amministrazione Biden.ha inoltre criticato l’ex presidente democratico per via delle sue politiche volte a promuovere lae l’inclusione della Casa Bianca: “Quello che hanno fatto è vergognoso”, ha affermato. Mentre era intento are il nuovo memorandum nello Studio Ovale,ha ripetuto, senza accompagnamento di prove, le sue affermazioni passate secondo cui i programmihanno contribuito alla collisione di un elicottero e di un jet regionale vicino a Washington.