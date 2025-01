Ilrestodelcarlino.it - Segreti aziendali rivelati, prosciolto un dipendente

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Accusato di aver rivelato informazioni riservate, è statoStefano Rombini, 44enne di Loreto. I fatti sarebbero avvenuti a Porto Recanati tra il 28 novembre 2023 e il 26 febbraio 2024.della ditta Grottini come responsabile dell’ufficio acquisti, Rombini era stato accusato di aver rivelato ad alcuni fornitori le informazioni riservate relative ai prezzi massimi che la società era capace di sostenere per gli acquisti dai fornitori, suggerendo loro di predisporre preventivi indicando direttamente tali prezzi più alti, anziché quelli inferiori che in una trattativa la Grottini avrebbe inizialmente chiesto, proponendo ai fornitori di ripartire poi la differenza tra le due cifre. Era anche accusato di aver richiesto alla società rimborsi spese, esibendo note spese e fatture e attestando falsamente di avere sostenuti tali costi per pasti, offerti anche ai fornitori e trasferte lavorative, invece mai avvenuti.