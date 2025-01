Ilfattoquotidiano.it - Roccaraso, la procura di Napoli accende un faro su “evasione e riciclaggio” dietro i viaggi

Al momento non ci sono indagati né fascicoli aperti, ma solo un’attività di monitoraggio. Una traccia, una pista da esplorare per comprendere se ci sono business illegalile centinaia di bus partiti dalla Campania verso, presa d’assalto lo scorso week end con coda di polemiche e disagi. Ladi– fa sapere Il Mattino – ha acceso unsulle gite sulla neve, sponsorizzate da influencer e tiktoker, per capire seesista un giro difiscale e.Il business è in nero? Oppure, al contrario, è tutto alla luce del sole anche per “lavare” proventi illeciti con tanto di scontrino e ricevuta fiscale? L’attenzione sul fenomeno è alta, anche se non c’è stata alcuna attività illegale segnalata ai magistrati. I pubblici ministeri non hanno aperto alcun fascicolo ma vogliono comprendere a fondo il fenomeno.