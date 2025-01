Spazionapoli.it - “Non è il profilo adatto al Napoli”: bocciatura in diretta per uno degli obiettivi di Manna

Unainche fa tremare i tifosi del: è arrivata proprio in queste ore è riguarda unodi Giovanni. Giovanninon mollerà un attimo fino all’ultimo minuto di questa sessione invernale di calciomercato. Il direttore sportivo delsa bene che Antonio Conte si aspetto uno sforzo del club sotto il punto di vista del mercato, ma al tempo stesso è anche ben noto come non sia facile muovere pedine nel mese di gennaio.Ilsi è liberato di un calciatore importante come Kvaratskhelia nelle scorse settimane, ma al tempo stesso ha incontrato evidenti difficoltà per andare a prendere unsimile al talento georgiano.E cosi il nome di Alejandro Garnacho sembrava idoneo, ma ad oggi sembra che con il Manchester non ci sia possibilità di trovare un accordo sotto il punto di vista economico: al tempo stesso, il Chelsea resta alla finestra e potrebbe tentare l’assalto proprio nelle ore finale.