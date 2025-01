Liberoquotidiano.it - "God is a bullet", Cassavetes conduce un gangster-movie col pugno di ferro

GOD IS ASky Suspense ore 21. Con Nikolaj Coster Waldau, Maika Monroe e January Jones. Regia di Nick. Produzione Usa 2023. Durata. 2 ore e 56 minuti LA TRAMA Al poliziotto Hightower (Coster Waldau, il biondo del "Trono di spade" che ora s'è convertito aifilm americani) uccidono la moglie. E rapiscono la figlia. Responsabile di entrambi i fatti è una setta satanica che impazza al confine del Messico. Hightower chiede aiuto ai colleghi, ma con pochi risultati. Allora decide di infiltrarsi nella setta e arrivare al capo che tiene prigioniera la figlia. PERCHÈ VEDERLO Perché Nick, figlio del leggendario John e di Gena Rowlands non sarà come regista all'altezza del padre, ma ifilm li sa condurre coldi. Le carneficine sono truculentissine, ma non perdi mai il contatto con Hightower e la sua trafelata ricerca.