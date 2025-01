Thesocialpost.it - “Vi dico io di chi è la colpa”. Disastro aereo, durissimo attacco del presidente Trump

Un bilancio drammatico: sono tutti morti i sessanta passeggeri e i quattro membri dell’equipaggio che erano a bordo dell’che si è schiantato nel fiume Potomac dopo essersi scontrato con un elicottero militare a mezz’aria appena fuori Washington. “Il volo American Eagle 5342 in rotta da Wichita, Kansas (ICT), a Washington, DC (DCA) è stato coinvolto in un incidente al DCA”, ha affermato la compagnia American Airlines in un comunicato. Tre i soldati, nessuno dei quali sopravvissuto, che viaggiavano sul mezzo.Secondo ildegli Stati Uniti Donald, l’incidenteavvenuto nei cieli dell’aeroporto Ronald Reagan di Washington sarebbe stato causato da un errore dell’elicottero militare Usa. Per il tycoon, infatti, i piloti dell’American Airlines stavano “facendo tutto bene”, quando il velivolo è stato colpito dall’elicottero che stava “andando a una traiettoria incredibilmente sbagliata“.