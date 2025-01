Tvzap.it - “Sei andata oltre, basta”: Uomini e donne, Maria sbotta contro Tina. Cosa succede

News Tv. "", nella puntata di oggiDe Filippi è arrivata i ferri corti conCipollari e tra le due è scoppiato un confronto acceso. La conduttrice del dating show, stufa dell'atteggiamento dell'opinionista, le avrebbe lanciato una pesante accusa prendendo al contempo le difese di uno dei corteggiatori del programma.(.)"",:Cipollari è nota per esprimere opinioni in modo schietto e spesso anche piuttosto duro, una caratteristica che polarizza molto le simpatie o le antipatie dei telespettatori di "". Tuttavia, perDe Filippiha passato il segno e nell'ultima puntata ha decisamente esagerato.