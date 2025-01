Finanziamento illecito ai partiti archiviata l’inchiesta sull’ex senatore Siri | Un calvario lungo sei anni grazie Salvini

Leggi su Open.online

È statadopo seiperaie presentazione di dichiarazione ufficiale nei confronti di Armando, exdella Lega e Sottosegretario. La vicenda era iniziata nell’agosto 2019, con una serie di perquisizioni e la formalizzazione delle accuse anche nei confronti di altre persone. La Procura aveva chiesto l’archiviazione nel 2024, orala gip di Milano Sonia Mancini ha accolto la richiesta. «Si chiude finalmente ungiudiziario, politico, mediatico e umano durato sei», dice in una nota, «una decisione che restituisce serenità e conferma l’esistenza di magistrati indipendenti e imparziali, capaci di distinguere la verità dalle accuse infondate: una boccata d’ossigeno per chi crede in una giustizia libera da pressioni e strumentalizzazioni politiche».