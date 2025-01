Quotidiano.net - Ursula von der Leyen: Accelerare il Green Deal con meno complessità

"Restiamo sulla rotta" per il. Lo ha detto la presidente della Commissione europeavon derin conferenza stampa. "C'è lo stesso obiettivo, ma vogliamo raggiungerlo meglio e più velocemente e per questo dobbiamo ridurre la. Parlate con le aziende". "La modernizzazione, la mobilità guidata dal software, l'elettrificazione, dell'industria automobilistica - ha spiegato ad esempio - sono i mercati del futuro, ma per arrivarci, cerchiamo di esserecomplessi,complicati e più veloci".