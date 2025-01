Lapresse.it - Ucraina, droni di Kiev su Belgorod. Mosca: “Uccisi madre e figlio di due anni”

Le forze armate ucraine avrebbero utilizzato un drone per per attaccare un edificio residenziale nel villaggio di Razumnoye, nella regione di, provocando la morte di unae un bambino di duee il ferimento di altre due persone. Lo riporta la Tass citando il governatore locale Vyacheslav Gladkov.su, l’annuncio del governatore “Nel villaggio di Razumnoye, a seguito di un attacco dicontro un edificio residenziale, è accaduta la cosa peggiore: un bambino di duee suasono morti. C’erano un altro bambino e il padre in casa, sono rimasti feriti”, ha scritto su Telegram.