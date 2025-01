Ilfattoquotidiano.it - ‘Ndrangheta, il sindaco arrestato in auto con l’uomo del boss: “Così ci facciamo vedere”. I voti “devono uscire sennò brucio le macchine”

“Tutti. senno? me li faccio nemici capitali. quelli di mio fratello. Tutti, tutti, tuttiscendere senno? quasolo passeggiare, quando vengono che glipure le. anzi leno .a loro che lenon le pagano. giusto?”. A parlare è Antonio Paparo, imprenditore e soprattutto uno degli uomini di fiducia delCosimo Damiano Gallace. A “dovere”, invece, nell’ottobre 2021 erano iper Nicola Parretta, ildi Badolato finito oggi ai domiciliari per scambio elettorale politico-mafioso, nell’ambito dell’operazione dei Ros coordinata dalla Dda di Catanzaro, diretta dal procuratore facente funzioni Vincenzo Capomolla e dall’aggiunto Giancarlo Novelli che hanno chiesto e ottenuto dal gip Sara Merlini l’arresto di 44 persone: 29 ai domiciliari e 15 in carcere.