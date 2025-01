Notizie.com - Turbativa d’asta nel progetto Beic: di cosa sono accusate le archistar Boeri e Zucchi

Il gip di Milano Luigi Iannelli dovrà decidere se arrestare leStefanoe Cino Paolosta succedendo.nel: dile(Ansa Foto) – notizie.comIl pubblico ministero ha chiesto l’arresto ai domiciliari per leStefanoe Cino Paolonell’ambito dell’inchiesta persulla gara di progettazione internazionale della Nuova Biblioteca europea di informazione e cultura () a Porta Vittoria, Milano.Convolto anche un terzo architetto, Pier Paolo Tamburelli, uno dei progettisti della cordata vincitrice, secondi gli inquirenti, legato a. Il giudice per le indagini preliminari Luigi Iannelli per tutti e tre ha disposto l’interrogatorio preventivo, come previsto dalla riforma Nordio, in presenza degli avvocati, il prossimo 4 febbraio alle 9.